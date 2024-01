SolarWinds Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Solarwinds in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus den Aussagen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wurde. Insgesamt wird Solarwinds in diesem Bereich daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,79 USD mittelfristig um +2,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite liegt die Einschätzung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +16,27 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Solarwinds-Aktie ist neutral, mit 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 11 USD festgelegt. Dies würde zu einer künftigen Performance von -6,7 Prozent führen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion daher eine "Neutral" Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.