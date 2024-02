SolarWindow Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Solarwindow. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie durch die Redaktion.

In Bezug auf die Dividende liegt Solarwindow mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Solarwindow-Aktie erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Solarwindow in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Solarwindow insgesamt ein "Neutral"-Rating aufgrund der Analyse des Anleger-Sentiments, der Dividendenrendite, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.