SolarWindow Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Dividendenrendite von Solarwindow liegt aktuell bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, der bei 2,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Solarwindow wird als neutral eingestuft, basierend auf der mittleren Aktivität in Beiträgen und Diskussionen sowie der kaum veränderten Stimmungsrate.

Die Anlegerstimmung gegenüber Solarwindow war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den Social Media Diskussionen als auch in den aktuellen Nachrichten. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für das Unternehmen abgegeben.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie von Solarwindow sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI bewertet. Der RSI7 liegt bei 93,33 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Überverkauftheit an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Solarwindow demnach mehrere "Neutral"-Bewertungen, jedoch auch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und den 7-Tage-RSI.