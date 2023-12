SolarWindow Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Solarwindow. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Solarwindow bei 0,36 USD liegt, was einer neutralen Positionierung von 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,36 USD) entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 0,74 USD, was einem Abstand von -51,35 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Solarwindow-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Solarwindow überkauft ist, während der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und nur geringe Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für Solarwindow führt.