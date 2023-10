SolarEdge: Potenzial für Kursanstieg auf 351,03 EUR

Die Aktie von SolarEdge verzeichnete gestern einen Anstieg von +1,67% und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +2,14%. Dies weckt Optimismus am Finanzmarkt.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 351,03 EUR – eine Steigerung um +194,54% vom aktuellen Kursniveau. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Auffassung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 16 Analysten empfehlen 76,67% die SolarEdge-Aktie als starken Kauf oder zumindest als Kauf. Sieben weitere bewerten sie neutral mit “halten”. Das Guru-Rating konnte sich auf dem Niveau von 4,30 stabilisieren.

Anleger sollten jedoch beachten:

Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Investitionsempfehlungen dar. Investitionen beinhalten Risiken bis hin...