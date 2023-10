SolarEdge: Kursziel von 353,75 EUR

Die SolarEdge-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel beträgt +210,85% des aktuellen Kurses.

• SolarEdge notierte am 06.10.2023 bei -0,53%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 353,75 EUR

• Das Guru-Rating von SolarEdge ist nun auf 4,30 gestiegen

Gestern verzeichnete die SolarEdge-Aktie an der Börse eine negative Entwicklung von -0,53%. Der Verlust in den letzten fünf Handelstagen – also innerhalb einer ganzen Woche – beläuft sich auf insgesamt -2,11%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Allerdings sind viele Bankanalysten nicht dieser Meinung und sehen das mittelfristige Potenzial der Aktie bei einem Zielkurs von 353,75 EUR. Sollte dieses Preisniveau erreicht werden können Anleger ein Potential für eine Wertsteigerung von +210,85% erwarten.

Derzeit...