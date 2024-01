SolarEdge Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Solaredge-Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf 13 positiven, 3 neutralen und keinen negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 345,94 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 334,7 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 79,58 USD, was zu der "Gut"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien herrscht eine gemischte Stimmung bezüglich Solaredge. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen eher positivere Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Diskussionen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Solaredge-Aktie jedoch mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Solaredge-Aktie mit 30,99 unter dem Branchendurchschnitt von 70,47. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.