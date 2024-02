SolarEdge Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Solaredge-Aktie wurde von 16 Analysten in den letzten zwölf Monaten bewertet. Von diesen Bewertungen waren 13 positiv, drei neutral und keine negativ. Dies ergibt im Durchschnitt eine Bewertung von "Gut" für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da bei den vorliegenden Studien des vergangenen Monats kein eindeutiges Urteil abgegeben wurde.

Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 329,38 USD, was einem potentiellen Anstieg von 376,25 Prozent ab dem letzten Schlusskurs von 69,16 USD entspricht. Somit lautet die Empfehlung der Analysten "Gut" für die Solaredge-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Solaredge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 41,9 Prozent, was einer Unterperformance von -111,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Solaredge mit -75,03 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 5,07 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild für Solaredge hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Solaredge für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Solaredge mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,99 eine Unterbewertung auf im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit einem KGV von 70,89. Aus dieser Perspektive wird die Einstufung "Gut" abgeleitet.