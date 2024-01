SolarEdge Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie der Solaredge wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 13 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 345,94 USD, was einer Erwartung von 302,16 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Solaredge derzeit bei 177,24 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der aktuelle Aktienkurs bei 86,02 USD liegt und damit einen Abstand von -51,47 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 76,03 USD, was einer Differenz von +13,14 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Solaredge im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,13 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Wert von 2,13 % ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solaredge mit einem Wert von 30,99 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 70,56. Dies führt zu einer Unterbewertung von 56 Prozent und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.