SolarEdge Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt wurde an acht Tagen überwiegend positiv diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Solaredge. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale. Es wurden konkret zwei "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt ein gleitender Durchschnitt des Schlusskurses der Solaredge-Aktie der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 197,36 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 96,43 USD liegt und somit deutlich darunter (-51,14 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 83,98 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber (+14,82 Prozent) liegt. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Solaredge-Aktie mit 30,99 bewertet, was 56 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (69,65). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Analysten schätzen die Solaredge-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 13 positiv, 3 neutral und 0 negativ eingestellt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel wird auf 345,94 USD geschätzt, was einer Erwartung von 258,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen daher als "Gut" bewertet.