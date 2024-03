SolarEdge Aktie: Das gab es noch nie!

Solaredge unterbewertet und erhält "Gut"-Bewertung

Der Solartechnikspezialist Solaredge wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,99 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 72,78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Solaredge, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, was zu einem positiven Rating führt.

Im Branchenvergleich hat Solaredge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 8,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -78,18 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Solaredge fällt hingegen positiv aus, da von insgesamt 12 Analystenbewertungen 9 als "Gut" und 3 als "Neutral" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das durchschnittliche Kursziel von Analysten liegt bei 267,92 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 296,27 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Solaredge insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.