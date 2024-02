SolarEdge Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Solaredge-Aktie als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Solaredge-Aktie ergibt sich ein Wert von 21,57 für den RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert von 45,76 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".

Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (72,87) ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Solaredge-Aktie mit 30,99 um 57 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".

Die Solaredge-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -69,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" einen Rückgang von 646,2 Prozent unter dem Durchschnitt bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3898,52 Prozent, wobei Solaredge aktuell 3968,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Solaredge in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für Solaredge in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Dadurch erhält die Solaredge-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.