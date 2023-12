SolarEdge Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 18 Analystenbewertungen für die Solaredge-Aktie stattgefunden. Davon wurden 14 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Solaredge-Aktie. Für den letzten Monat liegen ebenfalls qualifizierte Analysen vor, mit 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 347,22 USD. Dies entspricht einem Aufwärtspotential von 355,79 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 76,18 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier von Solaredge.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,71 auf, was 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 69,82 in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstungs"-Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer fundamentalen Einstufung von "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solaredge-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 208,67 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 76,18 USD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -63,49 Prozent). Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Selbst bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (89,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt (-14,77 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit erhält die Solaredge-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite von Solaredge mit -75,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 83 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 3,85 Prozent, liegt Solaredge mit 79,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.