SolarEdge-Aktie: Was tun nach schwachen Zahlen?

Das in Israel ansässige Unternehmen SolarEdge Technologies (WKN: A14QVM) konnte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US$ verzeichnen und übertraf damit die Schätzungen der Analysten um 0,10 US$. Allerdings enttäuschte die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal. Wie sollten Anleger jetzt mit der Aktie umgehen?