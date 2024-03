SolarEdge Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solaredge liegt derzeit bei 79,06, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Solaredge derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,03 %. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Solaredge im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Informationstechnologiesektor um 75,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten mit 83,46 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass Solaredge insgesamt 12 Bewertungen erhalten hat, wovon 9 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten deuten auf eine ähnliche Beurteilung hin, wobei die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotential von 253,83 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Solaredge.

Insgesamt zeigt sich, dass Solaredge in verschiedenen Bereichen schlechter abschneidet als der Branchendurchschnitt und daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.