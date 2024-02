SolarEdge Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten zwei Wochen wurde Solaredge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Schlecht" erlaubt, nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 89,78 Punkten, was bedeutet, dass die Solaredge-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,67, was bedeutet, dass Solaredge hier weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dessen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei einer Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Solaredge-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 150,42 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 69,34 USD liegt, beträgt die Abweichung -53,9 Prozent. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 79,52 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter, was zu einer Abweichung von -12,8 Prozent führt. Daher wird die Solaredge-Aktie auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent hat Solaredge momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,06 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Solaredge-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.