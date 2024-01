SolarEdge Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Solaredge hat inzwischen einen Kurs von 71,84 USD erreicht, was einem Rückgang um -12,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies lässt kurzfristig auf eine "Schlecht"-Einschätzung schließen. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -59,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch sowohl für die kurze als auch die längere Zeitspanne insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Solaredge in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -69,96 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 42,18 Prozent gestiegen sind, liegt die Solaredge um -112,14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 9,01 Prozent liegt die Solaredge um 78,96 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Solaredge aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik von Solaredge von den Analysten als "Schlecht" bewertet.