SolarEdge Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Solaredge-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 178,37 USD, während die Aktie selbst bei 71,85 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -59,72 Prozent zum GD200 und -12,27 Prozent zum GD50, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die Stimmung unter den Anlegern ist ebenfalls negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen überwogen dabei vor allem negative Themen. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Solaredge-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Solaredge-Aktie in verschiedenen Analysekategorien.

