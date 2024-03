SolarEdge Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solaredge beträgt derzeit 30,99, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt Solaredge mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,05 %). Diese Differenz von 2,05 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 positive Bewertungen, 3 neutrale Bewertungen und 0 negative Bewertungen für Solaredge abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut". Kurzfristig ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da innerhalb eines Monats 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 299,52 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 67,06 USD und geben ein mittleres Kursziel von 267,92 USD an. Insgesamt wird die Aktie daher von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Solaredge in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.