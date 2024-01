SolarEdge Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Solaredge schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Die Differenz beträgt 2,16 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,16 %). Aufgrund dieser großen Diskrepanz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Solaredge von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Andererseits wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutral steht. Die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Solaredge-Aktie liegt bei 78, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (54,39) weder überkauft noch -verkauft, daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Solaredge.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Solaredge derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 182,66 USD, während der Aktienkurs (72,83 USD) um -60,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 82,16 USD entspricht einer Abweichung von -11,36 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Bewertung gilt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse für Solaredge.