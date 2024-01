SolarEdge Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Solaredge im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie zeigt eine Rendite von -69,96 Prozent, was mehr als 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", die eine mittlere Rendite von 42,65 Prozent aufweist, liegt Solaredge mit 112,61 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist Solaredge ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 70. Somit ist Solaredge aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für Solaredge in den letzten zwölf Monaten ist insgesamt "Gut", basierend auf 13 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie als "Neutral" basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 378,46 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Solaredge für diesen Abschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Solaredge in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird als insgesamt neutral eingestuft, basierend auf den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen. Positive Themen dominierten in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.