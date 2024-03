SolarEdge Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Solaredge hat im letzten Jahr eine negative Rendite von -77,26 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Solaredge um 580,92 Prozent unter dem Durchschnitt von 503,66 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt im Durchschnitt 12,29 Prozent, was bedeutet, dass Solaredge aktuell um 89,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Solaredge bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,07 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dieser niedrigen Dividenden wird auch die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Solaredge-Aktie insgesamt 12 Analystenbewertungen, wovon 9 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Solaredge-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 267,92 USD, was ein Aufwärtspotential von 318,49 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Solaredge-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 129,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 64,02 USD liegt, was einer Abweichung von -50,47 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 70,87 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren wird die Solaredge-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.