SolarEdge Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Bei einer Dividende von 0 % hat die Solaredge-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,15 %) eine niedrigere Ausschüttung. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Solaredge von 86,94 USD mit -45,07 Prozent zum GD200 (158,26 USD) steht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu hat der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 80,37 USD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal aufgrund des Abstands von +8,17 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Solaredge-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde nur eine geringe Veränderung in der Stimmung für Solaredge in den letzten Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Solaredge in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Solaredge in den letzten ein bis zwei Tagen. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Solaredge hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.