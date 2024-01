SolarEdge Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Solaredge-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 185,88 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 81,01 USD, was einem Unterschied von -56,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 82,15 USD, und somit liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,39 Prozent darunter. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Solaredge-Aktie liegt bei 81, was auf eine Überkaufung hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Solaredge.

Die langfristige Einstufung der Solaredge-Aktie basierend auf Analystenmeinungen ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 13 Gut-, 3 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 345,94 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 327,03 Prozent hindeutet und somit mit einer "Gut"-Einstufung einhergeht.

Im Branchenvergleich hat die Solaredge-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,96 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -95,09 Prozent im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche und 78,35 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors entspricht. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.