SolarEdge Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Solaredge-Aktie: Bewertung und Analyse

Investoren, die derzeit in die Aktie von Solaredge investieren, können eine Dividendenrendite von 0% erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt der Ertrag um 2,06 Prozentpunkte niedriger. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik des Konzerns erhält die Bewertung "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Solaredge-Aktie eine Performance von -69,96 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3874,35 Prozent, was einer Underperformance von -3944,31 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 577,69 Prozent verzeichnete, liegt Solaredge 647,65 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Solaredge liegt bei 33,77, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 eine neutrale Lage an. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Solaredge mit einem Wert von 30,99 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 75,38. Dies entspricht einer Unterbewertung von 59 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.