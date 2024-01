SolarEdge Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Solaredge deutlich ins Negative gewandelt. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, in denen eine überwiegend negative Tendenz festgestellt wurde. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat an Aufmerksamkeit verloren, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solaredge-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 193,15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 93,6 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -51,54 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Durchschnitt (+14,19 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,99 ist die Solaredge-Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" um 56 Prozent unterbewertet, was zu einer positiven Bewertung auf fundamentalen Analyseebene führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch, dass Solaredge eine Performance von -69,96 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt um 25,15 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer deutlichen Underperformance von -95,1 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 79,41 Prozent im Sektorvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.