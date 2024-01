SolarEdge Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Bewertung von Solaredge

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Solaredge-Aktie hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen nahm jedoch ab, was zu einem negativen Rating führte. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie hat die Solaredge-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -69,96 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite der Solaredge-Aktie um 95,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben der Solaredge-Aktie in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Bewertungen gegeben, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Solaredge-Aktie im Mittel bei 345,94 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 317,8 Prozent darstellt. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Solaredge im Vergleich zur Branche eine niedrigere Rendite aus, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Solaredge-Aktie gemischte Bewertungen erhält, aber insgesamt positiv eingeschätzt wird.