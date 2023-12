SolarEdge Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Solaredge-Aktie wird derzeit anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 22,71 bewertet, was 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 69,82. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Solaredge-Aktie insgesamt 18 Analystenbewertungen, wovon 14 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Für den letzten Monat ergab sich eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 347,22 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 355,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung basierend auf den Analystenratings.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete Solaredge eine Rendite von -75,38 Prozent, was mehr als 83 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit 79,23 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleichs-Aktienkurse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.