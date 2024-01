SolarEdge Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Solaredge: Dividendenpolitik und Anlegerstimmung im Fokus

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Solaredge liegt aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -2,17 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Solaredge von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Solaredge einen Wert von 30 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 70 verzeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Kennzahl wird Solaredge als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Die Anleger-Stimmung bei Solaredge zeigt sich in Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt als neutral. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse der Solaredge-Aktie zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Solaredge-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, fundamentale Gesichtspunkte, Anleger-Stimmung als auch die technische Analyse mit einer negativen Bewertung versehen.