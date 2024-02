SolarEdge Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung. Ein RSI von 33,77 zeigt an, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Solaredge-Aktie daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Solaredge im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen schlecht ab, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2,06 % liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung wider. Während in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als neutral einzustufen ist.

Im Branchenvergleich erzielte Solaredge in den letzten 12 Monaten eine Performance von -69,96 %, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Underperformance von -3944,31 % bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor der Informationstechnologie liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 647,65 % schlecht.

