SolarEdge Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den letzten vier Wochen gab es bei Solaredge keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Solaredge aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 30,99 als unterbewertet eingestuft. Das KGV ist 59 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (75,03).

Technisch gesehen liegt der gleitende Durchschnittskurs der Solaredge bei 152,73 USD, während die Aktie selbst bei 67,35 USD notiert. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -55,9 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 liegt bei 79,97 USD, was einer Distanz von -15,78 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Solaredge bei -69,96 Prozent, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,98 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Solaredge mit 77,94 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.