SolarEdge Aktie: Alles völlig egal!

Die Aktie von Solaredge wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 16 Bewertungen waren 13 gut und 3 neutral, während keine schlechte Bewertung vergeben wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung der Aktie als "gut". Allerdings wird in jüngeren Berichten ein durchschnittliches Rating von "neutral" vergeben, was auf eine veränderte Beurteilung der Analysten hinweist.

Das Kursziel für die Solaredge-Aktie liegt bei durchschnittlich 329,38 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 69,27 USD eine erwartete Kursentwicklung von 375,49 Prozent ergibt. Dies deutet erneut auf eine positive Einschätzung der Aktie hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Solaredge derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Aufgrund dieses Wertes wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich der Informationstechnologie hat die Solaredge-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -69,96 Prozent erzielt, was 80,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ähnlich sieht es im Branchenvergleich der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" aus, wo Solaredge mit einer Unterperformance von 114,28 Prozent bewertet wird, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für Solaredge in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was auf verstärktes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.