SolarEdge-Aktie: Abwärtsbewegung im Gange!

Im aktuellen Kontext ist die Stimmung im Solarsektor alles andere als positiv. Die jüngste Veröffentlichung schwacher Zahlen und einer enttäuschenden Prognose durch den US-Marktführer Enphase hat zu Unzufriedenheit bei den Marktteilnehmern geführt, was einen negativen Effekt auf die Aktien der Konkurrenten hatte. Ein ähnlicher Trend lässt sich auch bei SolarEdge erkennen.

In der letzten Woche gab das in Israel ansässige Unternehmen, ein Anbieter von Leistungsoptimierern für Photovoltaikanlagen, Einblick in seine Geschäftsentwicklung im vorangegangenen Quartal. Am Ende des Tages verzeichnete SolarEdge einen bereinigten Gewinn von 2,62 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Marktprognosen von 2,52 Dollar.

Wachstum erlebt Rückschlag

Allerdings musste SolarEdge beim Umsatz Kompromisse eingehen. Trotz eines Anstiegs um 36...