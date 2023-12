Sol Gel Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Sol-gel war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sol-gel daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht hat der gleitende Durchschnittskurs der Sol-gel inzwischen 2,75 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 1,1 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt -60 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,35 USD, was einer Distanz von -18,52 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Sol-gel liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Sol-gel im letzten Jahr eine Rendite von -71,25 Prozent erzielt, während der Durchschnitt bei 8,14 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 19,45 Prozent, wobei Sol-gel momentan um 90,7 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.