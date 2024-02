Sol Gel Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sol-gel-Aktie liegt bei 72, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,53, was darauf hindeutet, dass Sol-gel weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier auf der Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft, was in Summe zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sol-gel einen Wert von 24 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 100,3 im Bereich "Arzneimittel" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Sol-gel daher als unterbewertet angesehen und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sol-gel besonders positiv diskutiert, wobei positive Themen an sechs Tagen überwogen und an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Sol-gel in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die gestiegene Diskussionsintensität und Aufmerksamkeit führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.