Sol Gel Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Sol-Gel-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 1,3 USD verzeichnet, der um -2,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt die Aktie in den letzten 200 Tagen mit einer Distanz von -51,49 Prozent zum GD200 im "Schlecht"-Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Sol-Gel-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent (Branche: Arzneimittel) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" verzeichnet Sol-Gel eine Rendite von -71,25 Prozent, was mehr als 87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" erreicht eine mittlere Rendite von 22,29 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Sol-Gel mit 93,54 Prozent deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Sol-Gel auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung rund um Sol-Gel als "Gut" einzustufen ist.

