Sol Gel Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Sol-gel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -69,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 1493,23 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 2,73 Prozent, wobei Sol-gel aktuell um 72,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sol-gel derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sol-gel in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird auch festgestellt, dass über Sol-gel weniger diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sol-gel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Sol-gel überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Sol-gel-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.