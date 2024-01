Sol Gel Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Sol-gel eine Performance von -75,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 25,39 Prozent, was bedeutet, dass Sol-gel im Branchenvergleich eine Underperformance von -101,16 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 17,2 Prozent, wobei Sol-gel 92,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sol-gel derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,47 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Sol-gel in den sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sol-gel-Aktie am letzten Handelstag bei 1,105 USD lag, was einem Unterschied von -58,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2,65 USD) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,31 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,65 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Insgesamt erhält die Sol-gel-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung sowohl im Branchen- und Sektorvergleich als auch in der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.