Sol Gel Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Aktienkurs von Sol-gel hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 20,13 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Sol-gel im Branchenvergleich eine Underperformance von -95,89 Prozent aufweist. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 24,92 Prozent, wobei Sol-gel 100,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Sol-gel in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sol-gel derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,49 Prozent, was eine Differenz von -2,49 Prozent zur Sol-gel-Aktie bedeutet. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sol-gel liegt derzeit bei 24,08, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sol-gel 24,08 Euro zahlt. Dieser Wert liegt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der "Arzneimittel"-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 105, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sol-gel liegt bei 50,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 52,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Aufgrund dieser Punkte erhält Sol-gel eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.