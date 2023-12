Sol Gel Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Bei Sol-gel liegt der RSI bei 49,61, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und zeigt somit ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sol-gel als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,08 insgesamt 77 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 104,61 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sol-gel mit einem Kurs von 1.105 USD inzwischen -15,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -58,3 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Sol-gel bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hat einen Wert von 2,48, wodurch sich eine Differenz von -2,48 Prozent zur Sol-gel-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Resultats wird die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.