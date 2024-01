SolTech Energy Sweden Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Soltech Energy Sweden wird derzeit in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 9,97 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,73 SEK liegt, was einer Abweichung von -32,5 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 7,69 SEK, was einer Abweichung von -12,48 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 85,11 Punkte, während der 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Soltech Energy Sweden in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Während die Diskussionsstärke eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer zeigt, wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Soltech Energy Sweden ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, wodurch die Einschätzung insgesamt auf "Schlecht" fällt.