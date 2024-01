SolTech Energy Sweden Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Soltech Energy Sweden basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,97 SEK, während der Kurs der Aktie bei 6,73 SEK liegt, was einer Abweichung von -32,5 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,69 SEK, was einer Abweichung von -12,48 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht".

Ein Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 85,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Soltech Energy Sweden momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktie in den vergangenen Wochen an Attraktivität verloren hat. Obwohl das Interesse gestiegen ist, wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.