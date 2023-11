SolTech Energy Sweden Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Soltech Energy Sweden liegt bei 79,87, was auf eine „überkaufte“ Situation hinweist und somit als „Schlecht“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,25 und wird daher als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von „Schlecht“ führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Soltech Energy Sweden-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -26,19 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 8,29 SEK, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Soltech Energy Sweden eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Soltech Energy Sweden bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".