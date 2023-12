SolTech Energy Sweden Aktie: Chancenlos!

Die Soltech Energy Sweden-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,64 SEK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,62 SEK, was einem Unterschied von -28,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,1 SEK zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine negative Abweichung von -5,93 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Soltech Energy Sweden somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Soltech Energy Sweden-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen ähnlichen Wert und führt zu derselben "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Soltech Energy Sweden-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Gut"-Einschätzung für die Diskussionsintensität im Netz, eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index und eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.