SolGold Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Solgold liegt bei 19,22 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 40,93 auf und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Solgold daher die Gesamteinschätzung "gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Solgold wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei analysiert. Die Aktie zeigt dabei eine geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "schlecht"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung erhält Solgold in diesem Punkt die Einstufung "schlecht".

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Solgold mit 0 Prozent 8,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Solgold derzeit bei 14,31 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,84 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -24,25 Prozent, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 8,66 GBP, was einer Distanz von +25,17 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "gut" führt. Insgesamt erhält Solgold daher die Gesamtnote "neutral".

