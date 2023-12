Sokoman Minerals Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die technische Analyse der Sokoman Minerals-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,11 CAD, wobei der letzte Schlusskurs von 0,08 CAD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -27,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein Wert von 0,07 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +14,29 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sokoman Minerals eingestellt waren, wobei die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sokoman Minerals liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 42,86 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sokoman Minerals-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.