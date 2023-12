Soken Chemical & Engineering-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Anleger-Stimmung bei Soken Chemical & Engineering ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Soken Chemical & Engineering mit 2404 JPY aktuell um +6,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +24,89 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Soken Chemical & Engineering-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (41,5) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.