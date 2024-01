Soken Chemical & Engineering Aktie: Wohin geht die Reise?

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Soken Chemical & Engineering als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Soken Chemical & Engineering-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,88 und ein Wert für den RSI25 von 41,5, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Soken Chemical & Engineering in den letzten Tagen neutral, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhalten wir daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die Internet-Kommunikation zeigte in den letzten Wochen kaum Veränderungen, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Soken Chemical & Engineering gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die Soken Chemical & Engineering derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft um 24,89 Prozent über dem Wert des Aktienkurses, was ebenfalls einem "Gut"-Rating entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weist mit einer Abweichung von +6,24 Prozent ein "Gut"-Rating auf. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf dieser Stufe.