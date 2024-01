Soken Chemical & Engineering Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob sich ein Titel im überkauften oder überverkauften Bereich befindet. Wenn ein Titel überkauft ist, könnte dies kurzfristig zu Kursrückgängen führen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Soken Chemical & Engineering heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 1,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 44,86, was bedeutet, dass Soken Chemical & Engineering weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Soken Chemical & Engineering-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktien von Soken Chemical & Engineering haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Soken Chemical & Engineering zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher geben wir der Aktie von Soken Chemical & Engineering bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Soken Chemical & Engineering aktuell auf 1938,28 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2512 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2311,82 JPY, was zu einem Abstand von +8,66 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Soken Chemical & Engineering in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gefunden, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt bewerten wir daher die Anleger-Stimmung bei Soken Chemical & Engineering als "Neutral".