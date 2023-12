Sojitz Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Sojitz-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2977,53 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3191 JPY, was einem Unterschied von +7,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3177,38 JPY wird analysiert und liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sojitz-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Sojitz langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung für Sojitz in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sojitz-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Sojitz-Aktie basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich für die Sojitz-Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI eine neutrale bis negative Einschätzung liefern.